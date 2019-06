vor 2 Stunden Forbach Badeunfall im Schwimmbad Forbach: Vierjährige schwebt in Lebensgefahr

Nach einem Badeunfall im Schwimmbad von Forbach (Kreis Rastatt) schwebt ein vierjähriges Mädchen in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte sich das Kind am Dienstagnachmittag von den Eltern entfernt und war alleine schwimmen gegangen.