vor 3 Stunden Bad Wildbad Brand in Restaurant in Bad Wildbad: 75-jähriger erleidet Rauchvergiftung

Bei einem Brand in einem Restaurant in Bad Wildbad (Kreis Calw) ist ein 75-jähriger Mann verletzt worden. Ausgebrochen war das Feuer nach Polizeiangaben am Dienstag in der Küche: Dort sei versehentlich Speiseöl auf die offenen Flammen des Gasherdes getropft. Der Brand hatte dann auf das gesamte Gebäude übergegriffen.