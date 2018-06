30.05.2018 15:27 Rastatt Aufdringliche Badegäste in Rastatt? Aggressiver Schwan verteidigt Revier

Sein Revier auf einem See in Rastatt will ein Schwan offenbar nicht mit Schwimmern teilen. Ein Badegast informierte die Ortsverwaltung über das aggressive Tier - und die mahnt nun zur Vorsicht.