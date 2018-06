12.06.2018 17:14 Baden-Baden Angeklagter gesteht Tötung seines Stiefsohns

Mit einem Geständnis des Angeklagten hat am Dienstag am Landgericht Baden-Baden der Prozess um ein tödliches Familiendrama in Rheinmünster (Kreis Rastatt) begonnen. Der 59-Jährige gab zu, im vergangenen September im Streit zunächst seinen Stiefsohn mit einem Messer angegriffen und danach seine Ehefrau attackiert zu haben.