vor 7 Stunden Rastatt Angegangen und verletzt: 17-jähriger attackiert Personengruppe in Rastatt

Eine Unterhaltung zwischen zwei Männern am Treppenabgang des Bahnhofes wurde am Dienstagabend abrupt unterbrochen, als sich ein offenbar streitsüchtiger Teenager in die Unterhaltung einmischte und gewalttätig wurde.