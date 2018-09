15.08.2018 08:18 Bühl Agrarminister zu Besuch im Rastatter Wald: Drohnen sollen Beurteilung des Waldzustands erleichtern

Agrarminister Peter Hauk (CDU) will sich heute über den Einsatz von Drohnen zur Beurteilung des Waldzustands informieren. Am Hochkopf (Landkreis Rastatt) in der Nähe des Nationalparks Schwarzwald geht es nach Angaben des Ministeriums zum Beispiel darum, wie eine Drohne - ein ferngesteuertes und mit einer Kamera ausgerüstetes Fluggerät - helfen kann, den Gesundheitszustand von Bäumen zu beurteilen.