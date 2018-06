11.06.2018 07:35 Baden-Baden 560 Reisende nach Flugausfällen in Baden-Baden gestrandet

560 Menschen haben nach Flugausfällen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Airport) teilweise in Hotels übernachten müssen. Für einige Passagiere seien in der Nacht zum Montag auch Feldbetten bereitgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen in Offenburg.