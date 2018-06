Da er nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht, wird bei Rastatt der Rheindamm erneuert. Rund 30 Millionen Euro soll das Projekt kosten, für den am Freitag mit einem Spatenstich der Beginn eingeläutet wurde.

Mit einem feierlichen Spatenstich haben Staatssekretär Andre Baumann und Regierungspräsidentin Nicolette Kressl am Freitag gemeinsam mit Landrat Jürgen Bäuerle und der Bürgermeisterin von Au am Rhein, Veronika Laukart, den Startschuss für die Ertüchtigung von Hochwasserdämmen im Landkreis Rastatt gegeben. Das Projekt umfasst einen 13 Kilometer langen Abschnitt des Hochwasserdammes am Rhein sowie ein ein Kilometer langes Stück des rechten Murgdammes.

"Die nun begonnenen Baumaßnahmen mit einer Gesamtinvestition von rund 30 Millionen Euro werden den Schutz der Bürger in den Gemeinden Au am Rhein, Elchesheim-Illingen und Steinmauern sowie der Stadt Rastatt nochmals deutlich verbessern", sagte Staatssekretär Baumann.

Jährlich rund 50 Millionen Euro für Hochwasserschutz im Land

Das Vorhaben zeige, dass Maßnahmen zum Hochwasserschutz sehr aufwändig seien. "Das Geld ist aber gut investiert, allein am baden-württembergischen Oberrhein muss bei Dammbrüchen mit einem Schaden von bis zu sechs Milliarden Euro gerechnet werden", betonte Baumann. Das Land habe daher in den letzten Jahren die Finanzmittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an landeseigenen Gewässern auf über 50 Millionen Euro pro Jahr mehr als verdoppelt, so der Umweltstaatssekretär.

Der Rheinhochwasserdamm, dessen Aufbau noch aus den 1930er Jahren stammt, entspricht nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik. Um die Standsicherheit zu erhöhen, werden die Dämme verbreitert und mit flacheren Böschungen neu gestaltet. Die nun begonnenen Ertüchtigungsmaßnahmen werden in insgesamt sieben Baulosen voraussichtlich bis 2024 fertiggestellt sein.