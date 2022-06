Muggensturm vor 16 Stunden

18-Jähriger stirbt bei Badeunfall am Kaltenbachsee in Muggensturm

Bei einem Badeunfall im Landkreis Rastatt ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Zeugenaussagen sprang der Mann am Mittwochabend in den Kaltenbachsee in Muggensturm und ging dann nach kurzem Auftauchen unter, wie die Polizei am Freitag mitteilte.