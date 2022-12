Karlsruhe vor 3 Stunden

Platanen-Streit: Schattenspender versus Schädlingsträger - die Debatte der Stadträte

Es war ein Thema, das lange beschäftigte: Die Bäume in der Kaiserstraße sollen nach und nach gefällt werden. Im Zuge der Umgestaltung der Einkaufsmeile finden sie keinen Platz mehr - hitzeresistentere Bäume sollen sie ersetzen. Das sorgte für viele Debatten in den vergangenen Monaten. Am Dienstag hat der Gemeinderat eine Entscheidung gefällt.