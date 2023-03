Am 29. März hat sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Schwertransportern an einer Kreuzung in Pforzheim ereignet. Nach Angaben der Polizei seien die beiden Lkw im Kreuzungsbereich Wildbader Straße und Habermehlstraße leicht zusammengestoßen, woraufhin einer der Transporter seine Ladung verlor.

Bild: Waldemar Gress / EinsatzReport24

Die verlorenen Träger einer Stahlkonstruktion seien von der Ladefläche gerutscht und auf die Fahrbahn in besagtem Bereich gelangt, so die Polizei Pforzheim. Bis voraussichtlich 12 Uhr sei die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt - möglicherweise werde demnächst ein Kran für die Bergung zur Hilfe genommen.

