Pforzheim vor 2 Stunden

Zwei Autos stoßen auf B10 frontal zusammen: 55-Jähriger stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 10 nahe Pforzheim ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige sei am Dienstagnachmittag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Den Angaben zufolge wurden beide Fahrer durch den Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.