Karlsruhe vor 3 Stunden

Zurück zum Ursprung: Regierungspräsidium Karlsruhe will Pfinz bei Remchingen wieder "natürlicher" gestalten

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, sollen an der Pfinz in Remchingen Änderungen vorgenommen werden, um den Fluss wieder zu mehr Vielfalt zu verhelfen. Ende Juli sollen diese Strukturmaßnahmen den Fluss in ein aufregendes, ansprechendes und mehr natürliches Gewässer verwandeln, was sowohl Tieren als auch Pflanzen ein abwechslungsreiches Zuhause verschafft.