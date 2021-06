vor 1 Stunde Offenburg/Freudenstadt Zuletzt in Offenburg gesehen: 20-Jährige Laura aus Freudenstadt vermisst

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim in einer Pressemitteilung informiert, wird seit vergangenem Freitag die 20-jährige Laura N. aus dem Raum Freudenstadt vermisst. Bekannt ist, dass sich die junge Frau am 18. Juni, gegen 22 Uhr, zuletzt am Bahnhof Offenburg aufhielt und dort mit einem fremden Handy ihre Familie angerufen hatte. Das Handy hatte sie sich zuvor von einer unbekannten Gruppe ausgeliehen, da bei ihrem der Akku leer gewesen sein soll. Seither fehlt von Laura jede Spur.