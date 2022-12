von (pol/cak)

Laut Polizeipräsidium Pforzheim hatte sich gegen 13.45 Uhr in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße zunächst auf der Straße und dann im Eingangsbereich eines dortigen Anwesens befunden, als es von dem Täter angesprochen wurde.

"Kurz darauf nahm der Unbekannte sein Glied aus der Hose und hielt es in der Hand. Das Kind rannte weg und auch der Täter ergriff die Flucht. Er wird beschrieben als ein etwa 1,80 Meter großer, schlanker Mann mit Halbglatze und weißen Haaren. Er sei Brillenträger und hätte eventuell einen Schnurrbart beziehungsweise Dreitagebart oder so ähnlich", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Mann soll mit einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die von dem Geschehenen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.