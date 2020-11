vor 55 Minuten Pforzheim Zeugen gesucht: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Am Sonntag, gegen 23.35 Uhr, versuchte der 35 jährige Fahrer eines schwarzen Opel Astra sich vor einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Opel Fahrer flüchtete über die B463 durch Dillweißenstein bis nach Unterreichenbach - dort fand die Polizei das verunfallte Auto vor. Der 35 Jährige wurde kurz darauf unverletzt an anderer Stelle aufgegriffen. Gegen den Mann liegen mehrere Haftbefehle vor. Zeugen, die durch die gefährdende Fahrweise des Opelfahrers betroffen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Zelle endete am Montagmorgen die Flucht eines 35-Jährigen Pkw-Führers vor der Polizei. Am Sonntagabend gegen 23:35 Uhr versuchte der Fahrer eines schwarzen Opel Astra, sich der Kontrolle einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd in der Calwer Straße zu entziehen. Die Fahrt führte über die B463 durch Dillweißenstein bis nach Unterreichenbach, wobei eine unmittelbare Verfolgung kurz darauf abgebrochen wurde. In der Pforzheimer Straße in Unterreichenbach wurde der verunfallte Pkw wenig später vorgefunden, jedoch war der Fahrer nicht mehr vor Ort. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dieser sich bei dem Unfall verletzt hatte und gegebenenfalls in einer hilflosen Lage befindet, wurde zu Suchmaßnahmen ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Wenig später wurde der mutmaßliche Fahrer unverletzt aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angetroffen. Weiterhin stellte sich nach Überprüfung seiner Identität heraus, dass er aufgrund mehrerer Haftbefehle zur Festnahme ausgeschrieben ist. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Unfallfahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Zeugen, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Opel gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter Telefon 07231 186-3111 zu melden.