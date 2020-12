vor 45 Minuten Pforzheim Wurst zu teuer? Kunde attackiert Kassiererin in Pforzheim

Laut einer Pressemitteilung der Polizei, wurde am Dienstagvormittag, gegen 10.35 Uhr, eine Kassiererin in einem Supermarkt in der Büchenbronner Straße von einem alkoholisierten Mann angegriffen. Grund hierfür war der angeblich zu teure Preis von Wurstwaren. Die Kassiererin trug dabei leichte Verletzungen davon.