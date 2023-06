"In den Nächten von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag werden die Verkehrssicherungseinrichtungen abgebaut, sodass den Verkehrsteilnehmern ab Samstag, den 17. Juni, zirka 7 Uhr, wieder drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Verfügung stehen", so die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung.

Ab dann soll auch die Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Karlsbad wieder befahrbar sein. Die Straßenbauarbeiten können somit rund zwei Wochen früher als geplant abgeschlossen werden.