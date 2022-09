Pforzheim vor 14 Stunden

Weltkriegsbombe in Pforzheim erfolgreich gesprengt

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag in Pforzheim erfolgreich gesprengt worden. Die sowjetische Panzerabwehrrakete (PPG2) sei gegen 18.45 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt worden, teilte die Stadt Pforzheim am Abend mit.