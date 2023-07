Es mussten zehn Einsatzstellen abgearbeitet werden - darunter mehrere ausgelöste Brandmeldeanlagen und ein gemeldeter Wohnungsbrand, so die Polizei Pforzheim in einer Mitteilung an die Presse. Weiter musste aus einem größeren Betrieb Wasser abgepumpt werden.

Da das Einsatzaufkommen und die Dauer des Stromausfalls nicht absehbar waren, wurde bei der Feuerwehr Pforzheim und in der Integrierten Leitstelle Vollalarm ausgelöst. Außerdem wurde der Führungsstab der Feuerwehr eingerichtet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, so die Polizei.