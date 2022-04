vor 7 Stunden Pforzheim Viertes Todesopfer nach Falschfahrer-Unfall bei Pforzheim

Ein halbes Jahr nach dem Unfall mit einem Falschfahrer auf der Autobahn 8 bei Pforzheim ist ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 34-Jährige starb bereits im März in einer Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Fahrer und Beifahrer in seinem Wagen waren Ende September vergangenen Jahres noch am Unfallort gestorben. Ein vierter Mitfahrer wurde schwer verletzt.