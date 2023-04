Empfingen vor 51 Minuten

Verrutschte Fußmatte im Auto: Fahrt durchs Schaufenster

Eine Frau ist im Landkreis Freudenstadt mit ihrem Auto in ein Schaufenster einer Apotheke gefahren. Nach Polizeiangaben vom Samstag wollte die 73-Jährige am Freitag eigentlich vor der Apotheke in Empfingen vorwärts einparken.