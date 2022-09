Pforzheim vor 1 Stunde

Verrauchte Wohnung: Bewohner wehren sich gegen Polizei

Nach Rauchentwicklung in ihrer Wohnung haben sich zwei Menschen in Pforzheim nach Polizeiangaben gegen herbeigeeilte Polizisten gewehrt. Einer von ihnen soll dabei einen Beamten attackiert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Bewohner - ein 58-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau - sowie ein Polizist kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.