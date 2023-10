Pforzheim vor 1 Stunde

Verkehrsunfall in Pforzheim: Alkoholisierter Fahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Am Dienstagmorgen, 3. Oktober, hat ein alkoholisierter Fahrer in Pforzheim mehrere parkende Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei in einer Meldung an die Presse mitteilt, sei der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen von der Güterstraße abgekommen.