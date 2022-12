Pforzheim vor 1 Stunde

Unfallflucht nach Kollision: E-Scooter stößt mit E-Bikefahrerin zusammen

Am Dienstagmittag ist es um 13. 50 Uhr am Kelterplatz in Mühlacker zu einem Zusammenstoß zwischen einer jungen E-Bikefahrerin und einem E-Scooter gekommen. Das Polizeipräsidium Pforzheim sucht derzeit nach dem unbekannten Fahrer.