Nach derzeitigen Ermittlungen sei der verunglückte Autofahrer auf der L611 ortsauswärts unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall im Kreisverkehr zur Wagnerstraße/Dieselstraße kam.

Aus noch unbekannter Ursache kam das Fahrzeug am dortigen Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr in Folge die dortige Mittelinsel, beschädigte zwei Verkehrszeichen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug überschlug sich schließlich und kam auf dem Dach zum Liegen, so die Polizei Pforzheim.

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Auto war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfall-und Bergungsmaßnahmen war der Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte gesperrt, so die Polizei.