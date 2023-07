Pforzheim vor 1 Stunde

Unfall bei Pforzheim: Motorradfahrer fährt auf Auto auf - und verletzt sich schwer

Laut ersten Informationen der Polizei Pforzheim hat sich am frühen Mittwochabend, 5. Juli, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B294 ereignet. Offenbar sei dort ein Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren. Der Motorradfahrer wurde daraufhin schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht, so die Polizei gegenüber der Redaktion.