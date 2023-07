Zu dem Unfall kam es, als eine Autofahrerin kurz nach 13 Uhr die Kreisstraße aus Ottenbronn kommend in Fahrtrichtung Hirsau befuhr, so die Polizei Pforzheim. Dort überholte sie offenbar einen vor ihr fahrenden Lkw.

Bei dem Überholmanöver stieß ihr Auto mit seiner linken Fahrzeugseite gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren berührte sie mit ihrem Auto das Fahrzeugheck des Lkw.

In einer Rechtskurve auf der Straße Pletschenau, prallte der ihr Auto schließlich gegen eine Betonmauer, wurde abgewiesen und kam an einer Grundstücksmauer zum Stehen, erklären die Beamten.

Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, so die Mitteilung an die Presse.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Kreisstraße war für eine Dauer von etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe mit zwei Fahrzeugen vor Ort.