Mühlacker vor 20 Minuten

Unfall B10 am Samstag: Zwei Menschen sterben bei Mühlacker - Opfer inzwischen identifiziert

Am Samstag, gegen 00.26 Uhr, kam es auf der B10 von Mühlacker in Richtung Illingen auf Höhe der Abzweigung nach Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Unfallhergang und die Identität der zwei Personen konnten bislang nicht geklärt werden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.