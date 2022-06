Pforzheim vor 2 Stunden

Unfall auf der A8 bei Pforzheim führt zu sechs Kilometer langen Stau: Zwei Personen leicht verletzt

Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim hat sich am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, ein Unfall zwischen zwei LKWs und einem PKW auf der A8 ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Infolge des Unfalls musste die Strecke in Richtung Stuttgart bis zirka 1.50 Uhr gesperrt werden, wodurch ein kilometerlanger Stau entstand. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.