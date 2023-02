Der 17-Jährige steht im Verdacht, gegen 23 Uhr eine Tankstelle in der Zerrennerstraße in der Pforzheimer Innenstadt betreten und dort ein Messer gezückt zu haben, heißt es in der Mitteilung an die Presse. Danach soll er eine Tankstellenmitarbeiterin sowie eine Kundin mit dem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert haben.

So sei es dem jungen Mann offenbar gelungen, einen niedrigen Geldbetrag zu erbeuten und im Anschluss zu Fuß zu flüchten, erklärt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Während der sofort eingeleiteten Fahndung sei es daraufhin gelungen, den Verdächtigen aufzuspüren und festzunehmen, so die Beamten der Polizei Pforzheim. Ein Hinweis einer Passantin habe den Ermittlern dabei geholfen.

Bei der vorläufigen Festnahme konnten die die Einsatzkräfte sowohl das mutmaßliche Tatmesser als auch die mutmaßliche Beute sicherstellen, heißt es weiter. Der dringend Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und ihn in Vollzug setzte. Der 17-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Derzeit habe das Haus des Jugendrechts die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, insbesondere die bislang namentlich nicht bekannte Passantin, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.