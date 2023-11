Pforzheim vor 1 Stunde

Überfall in Unterführung: Räuber bricht Mann in Pforzheim die Rippen

Am Montagabend, 13. November, ist ein Passant in Eutingen von einem Unbekannten attackiert und überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann bei der Bahnhofsunterführung in der Brauereistraße noch am Boden liegend mehrfach getreten - bis der Unbekannte schließlich alle Wertgegenstände forderte.