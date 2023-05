Offenbar verwechselte eine Autofahrerin das Grünlicht für Rechtsabbieger mit dem allgemeinen Grünlicht der Ampelanlage - und fuhr unbeirrt über die Kreuzung. Für den geradlinigen Verkehr stand die Ampel jedoch auf Rot. So kreuze sich ihre Fahrbahn mit der eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Es kam zum Zusammenstoß, so die Polizei. Der weitere Autofahrer habe die Luisenstraße in westlicher Richtung befahren und wollte die Kreuzung bei Grünlicht überqueren.

Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten von Rettungskräften vor Ort versorgt werden, erklären die Beamten. Die betroffenen Fahrzeuge stellten sich als fahruntüchtig heraus und wurden abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro, so die Polizei. Gegen 23.10 Uhr war die Unfallstelle im Kreuzungsbereich vollständig geräumt.