vor 1 Stunde Pforzheim Fiat überschlägt sich nach Kollision mit Mustang auf der A8 bei Pforzheim: Fahrer leicht verletzt

Wie die Polizei Pforzheim in einer Pressemitteilung bekanntgibt, hat sich am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der A8 in Richtung Karlsruhe ein Fiat überschlagen, nachdem der Wagen zuvor mit einem Ford Mustang kollidierte. Die beiden Fahrer von 31 und 55 Jahren verletzten sich dabei leicht, der rechte Fahrstreifen musste abgesperrt werden, wodurch sich ein Stau von drei Kilometern bildete. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei such nun nach Zeugen.