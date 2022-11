Stuttgart vor 17 Stunden

Strafbefehl für AfD-Chef Gögel: Amtsgericht Pforzheim verhängt Geldstrafe

Der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Bernd Gögel hat wegen Schwarzarbeitsvorwürfen einen Strafbefehl erhalten. Das Amtsgericht Pforzheim verhängte wegen des Vorwurfs des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in elf Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 140 Tagessätzen à 195 Euro, wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Montag bestätigte. Das wären insgesamt 27.300 Euro. Zuerst hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.