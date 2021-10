vor 1 Stunde Pforzheim Nach Video auf Social Media: Pforzheimer Polizei bezieht Stellung zu Gewaltvorwürfen

Nicht erst seit dem George Floyd Vorfall in den USA wird immer wieder Kritik gegen Polizeigewalt laut. Auch in Pforzheim wird aktuell ein solcher Fall geprüft. Grund ist hierfür ein Video aus den Sozialen Medien. In diesem schlägt ein Polizeibeamter mehrfach auf einen am Boden fixierten Mann ein. In einer Pressemitteilung hat sich nun die Pforzheimer Polizei zu dem Vorfall geäußert.