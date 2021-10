vor 41 Minuten Pforzheim Sperrung auf der A8: Lkw bei Pforzheim-West in Brand geraten

Nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim soll am Dienstagmorgen, gegen 7.28 Uhr, ein Lkw auf der A8, kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-West, in Vollbrand geraten sein. Im Zuge dessen musste die Richtungsfahrbahn von Karlsruhe in Richtung Stuttgart gesperrt werden.