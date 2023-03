Pforzheim vor 1 Stunde

Sexuelle Belästigung in Pforzheim: Frau wird im Bus von Mann begrabscht

Eine junge Frau wurde am Freitagmorgen, 24. März, in einem Bus von einem anderen Fahrgast sexuell belästigt. Das schreibt die Pforzheimer Polizei in einer Pressemitteilung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Betroffen sei die Buslinie 6 im Bereich der Pforzheimer Nordstadt.