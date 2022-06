Pforzheim vor 1 Stunde

Sexualdelikt in Pforzheim: Mann vollzieht "unsittliche Handlungen" an 24-jähriger Frau

Wie die Pforzheimer Polizei in einer Pressemitteilung informiert, soll eine 24-jährige Frau in der Nacht von Sonntag auf Montag Opfer eines versuchten Sexualdelikts in Pforzheim geworden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Insbesondere den Fahrer, der die beiden Personen in die Südstadt gefahren haben soll.