Bad Liebenzell vor 1 Stunde

Segelflugzeug bei Bad Liebenzell abgestürzt: Pilot schwer verletzt

Nach ersten Angaben der Polizei Pforzheim soll südlich vom Bad Liebenzeller Ortsteil Möttlingen, an der L 179 in Richtung Neuhengstett, ein Segelflugzeug abgestürzt sein. Der Pilot soll zwar am Leben, aber schwer verletzt sein.