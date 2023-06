Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte das Kind die Industriestraße in Richtung Uhlandstraße. Die Autofahrerin befuhr die Industriestraße in nördliche Richtung und erfasste offenbar hier das Kind, so die Polizei.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das Kind durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Pforzheim sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/18 63 111, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.