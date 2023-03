Pforzheim vor 1 Stunde

Schwerer Unfall in Pforzheim: Demoliertes Auto - doch wo sind die Insassen?

Am Montag, 27. März, hat ein Fußgänger kurz nach 23 Uhr einen lauten Knall in der Nähe der L574 zwischen Pforzheim und Huchenfeld gehört - und die Polizei gerufen. Die Beamten finden nach ihrem Antreffen ein schwerbeschädigtes Fahrzeug an der Leitplanke vor, doch von den Insassen fehlt jede Spur.