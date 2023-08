Pforzheim vor 48 Minuten

Scherbenhaufen in Pforzheim: Kastenwagen knallt gegen Bushaltestelle

Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Pforzheim, prallte ein Kastenwagen am Sonntagabend gegen eine Bushaltestelle in der östlichen Karl-Friedrich-Straße. An dem Wagen entstand Totalschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.