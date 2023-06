Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, habe der Fahrer des Lkw eine Rauchentwicklung an seinem Auflieger festgestellt. Daraufhin habe er sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen gesteuert und die Zugmaschine abgekoppelt. "Das Feuer, welches vermutlich durch eine heiß gelaufene Bremse verursacht wurde, breitete sich rasch auf dem Anlieger aus und entzündete Teile der Ladung", so die Beamten weiter.

Die Feuerwehr Pforzheim, welche mit vier Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort war, konnte den Übergriff des Feuers auf die Gesamtladung, welche aus Klimageräten bestand, verhindern. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es in Folge zu einem erheblichen Rückstau auf der BAB in Richtung Karlsruhe.