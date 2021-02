vor 1 Stunde Pforzheim Pforzheim: Rund 30 Schaulustige filmen nach tödlichem Unfall auf A8

Rund 30 Schaulustige haben eine Unfallstelle auf der A8 bei Pforzheim gefilmt, an der ein 50 Jahre alter Lastwagen-Fahrer ums Leben gekommen ist. Dadurch sei es am Dienstag immer wieder zu gefährlichen Situationen durch sehr langsam fahrende oder plötzlich bremsende Fahrzeuge gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.