von (pol/vem)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen setzte sich der 22-jährige Mann in sein Auto, welches er in der Hohenstaufenstraße abgestellt hatte. Einen mitgeführten Rucksack legte er zuvor auf den Beifahrersitz. Der Geschädigte war gerade dabei aus einer Parklücke herauszufahren, als der Täter plötzlich die Beifahrertür öffnete und den Rucksack zu ergreifen versuchte.

In der Folge entwickelte sich ein kurzes Gerangel zwischen den beiden Personen. Dem Täter gelang es letztlich nicht, den Rucksack an sich zu nehmen. Nachdem der 22-Jährige die Polizei verständigt hatte eilten Beamte an die Tatörtlichkeit und konnten den Täter vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186 44 44 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.