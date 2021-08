vor 4 Stunden Pforzheim Pforzheim: Rollstuhlfahrer nach Sturz auf Straße gestorben

Ein Rollstuhlfahrer ist nach einem Sturz in Pforzheim gestorben. Der 78-Jährige sei am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.