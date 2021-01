vor 1 Stunde Pforzheim Rätselhafte Lieferung in Pforzheim: Tote Ratte in Paket entdeckt

Eine Paketlieferung in Pforzheim gibt der Polizei Rätsel auf. Die Lieferung sei zunächst an die falsche Empfängerin zugestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bevor diese das allerdings erkannte, öffnete sie das Paket am Donnerstag - und entdeckte darin eine tote Ratte.