Polizei findet Leiche in Pforzheim - vermutlich kein Gewaltverbrechen

In Pforzheim wurde am Sonntag, 12. März, eine Leiche gefunden. Die leblose Person wurde am alten Busbahnhof entdeckt. Anzeichen auf einen gewaltsamen Tod gebe es bislang nicht, so die Polizei.