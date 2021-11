vor 19 Stunden Pforzheim Für die Nachhaltigkeit: Pforzheim startet Pilotprojekt "Susmagpro" zum Recycling von E-Schrott

Wie lassen sich Seltene-Erden-Magnete aus Elektroschrott recyceln? Das untersucht ein von der EU gefördertes Projekt unter Federführung der Hochschule Pforzheim. Wie Professor Carlo Burkhardt, der Leiter des Instituts für Strategische Technologie- und Edelmetalle, am Dienstag am Beispiel von PC-Festplatten erläuterte, werden diese bislang komplett geschreddert. "Damit ist der Magnet verloren für ein Recycling." Ziel des EU-Pilotprojekts "Susmagpro" ist es, Seltene-Erden-Magnete in ganz Europa zu identifizieren, zu trennen, aufzubereiten und wiederzuverwenden.